Akşener'den ilçe başkanına saldıran müezzine: Yüreği yetiyorsa gelsin konuşalım kendisiyle..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de müezzinin saldırısına uğrayan İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş’a yaptığı geçmiş olsun ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akşener, “Herkese örnek olması gereken, dinimizin temsilcisi kişi gelip evinde bir insana saldırıda bulunuyorsa bu ülke baştan aşağıya gitmiş demektir. Gelsin bekliyorum. Arkadaşımıza eli kalkmış, gelsin bana kaldırsın. Hadi bakalım. İmamlar yol göstericidirler. Benim, sizin, hepimizin de vergisiyle maaş alan devlet memurlarıdır. Benim vergimden ona giden 5 kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah” dedi.

Ziyarette İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, saldırıyı şöyle anlattı:

“İlk önce siyasi bir tartışma… Namazdan çıktık. İlkokul müdürü yurtlarla ilgili onu sordu. ‘Başkanım çok güzel bir açıklaman var, izledim. Hakikaten güzel olmuş’ dedi. Ben de dedim ki ‘2-3 kere yazdım ama bir sonuç alamadım. İktidara gelirsek inşallah ben o yurtları kazandıracağım.’ Arkadan geliyormuş. ‘Siz kimsiniz diye bağırıyor.’ ‘Hocaefendi dikkat et ağzına, devlet memurusun’ dedim. Şikayet edersem görevden atılırsın, dedim. Evini yakarım, dedi bana. Öyle bir husumet oluştu. Aradan bir süre geçti, beni aradılar. Niye bakmıyorsunuz camiye diye. Olay günü hanımla oturuyorduk. Geldi ve ‘Şerefsiz sen nasıl benim hakkımda’ diye başladı küfretmeye. Ben de o orada müdahale etmek istedim. Hanım beni çekince ayağım sendeledi, düştüm. İçeri girdi, vurdu bana. Düşünce vurmaya başladı. Allah’tan komşu geldi. Öldüreceğim seni diye bağırıyor, tehdit ediyor.”

Akşener’in ‘Şu anda görevinin başında mı’ sorusuna Toptaş, ‘Şu anda uzaklaştırıldı. Karşı evde oturuyor’ diye cevap verdi.

Akşener ise saldırıyı şöyle değerlendirdi:

'BU ÜLKE BAŞTAN AŞAĞIYA GİTMİŞ DEMEKTİR''

"Devlet memuru gider varsa bir yanlışlık mahkemeye verir. Ondan sonra hukukun karşısında madem bu arkadaşımız bu kadar siyasi bir arkadaşımız, bugünkü şartlarda haklıysa haklı olmasa bile şeyini kazanır. Ama böyle bir vandallık hem de bir imama, herkese örnek olması gereken, dinimizin temsilcisi, dinimizi öğreten, iyi insan olma, hak yememe, kul hakkına girmeme konularını hepimize öğreten, öğretmesi gereken kişi gelip evinde bir insana saldırıda bulunuyorsa bu ülke baştan aşağıya gitmiş demektir. Gelsin bekliyorum. Arkadaşımıza eli kalkmış, gelsin bana kaldırsın. Hadi bakalım.

'BENİM VERGİMDEN ONA GİDEN 5 KURUŞ VARDIYSA HARAM ZIKKIM OLSUN İNŞALLAH'

İmamlar gelip bir siyasi partinin ilçe başkanına saldırıda bulunuyorsa bu çok berbat bir şey. Tahmininizin ötesinde berbat bir şey. Bu tür bir şeyin önüne geçilmiyorsa, buraya bir tavır konmuyorsa kesinlikle bunların her biri insanlarda öfkeyi biriktirir. Olmaz, doğru değil. İmamlar yol göstericidirler. İslam dinini öğretmekle, anlatmakla, uygulamakla ve aynı tutumlar içerisinde kendi şahıslarında yaşamakla yükümlüdürler. Benim, sizin, hepimizin de vergisiyle maaş alan devlet memurlarıdır. Benim vergimden ona giden 5 kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım. Yüreği yetiyorsa gelsin konuşalım kendisiyle. Burada tur atmak kolay.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş seçim döneminde bir arkadaşı ile konuşması sırasında muhabbete dahil olan Sivrihisar Musalla Camii imamı Osman Burnaz ile aralarında sözlü tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonrası İYİ Partili Recep Toptaş, cami imamını ilçe müftülüğüne şikayet etmişti. Kendisini müftülüğe şikayet eden Recep Toptaş’a kin tutan imam Osman Burnaz, Toptaş’a evinin bahçesinde