Akşener acı haberi duyurdu: İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı ve ailesi hayatını kaybetti

İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetti.

Akşener acı haberi duyurdu: İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı ve ailesi hayatını kaybetti

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinin üçüncü gününde İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Haberi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaştı. Twitter'dan acı haberi duyuran Akşener, "Değerli dava arkadaşım, Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanımız Yıldız Çetinkaya'nın, eşinin ve iki evladının enkaz altında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yüce Allah ailelerine ve sevdiklerine sabırlar versin. Ruhları şad, mekânları cennet olsun..." dedi. 

Hatay’a giden Yunan ekibinin lideri: Şehirde kaos var, yabancı yardım için bir koordinasyon yok "Şehirde kaos var, yabancı yardım için bir koordinasyon yok"
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
KESK'ten OHAL tepkisi KESK'ten OHAL tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?