Akran zorbalığıyla gündeme gelen lisede rehber öğretmen olmadığı ortaya çıktı

Zonguldak Ereğli’deki Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçen günlerde akran zorbalığı olayı gündeme geldi. Lisede 11’inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki bazı arkadaşları tarafından fiziksel şiddete ve zorbalığa uğradı.

Söz konusu olayın görüntülerinin basına yansımasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirdi. Ereğli Kaymakamlığı inceleme ve soruşturma, okul yönetimi de disiplin işlemleri başlattı.

N.G’nin ailesi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dört öğrenci gözaltına alınarak savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olaya karışan sekiz, videoyu çekip paylaşan iki öğrenciye 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

ÜÇ OLMASI GEREKİRKEN

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaşanan olayın ardından norm kadro yönetmeliğine bir kez daha tepki gösteren psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, her okulda psikolojik danışman olması gerektiğine dikkat çekiyor. Okullardaki öğrenci sayısına göre istihdam edilen norm kadro sistemine göre, 300 öğrencinin altındaki ilkokullar ile 150 öğrencinin altındaki anaokulu, ortaokul ve liselere kadro verilmiyor. İkinci personel kadrosu açılması için öğrenci sayısının 500’e ulaşması gerekiyor ve bundan sonraki her 500 öğrencilik artışta ilave bir kadro veriliyor. Ayrıca özel okullarda 100 öğrenci ve katları şeklinde psikolojik danışman kadrosu veriliyor. Zorbalık görüntüleriyle gündeme gelen lisenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1323 öğrenci okulda öğrenim görüyor. Yönetmeliğe göre bu okulda, üç psikolojik danışman/rehber öğretmenin tam zamanlı hizmet vermesi gerekiyor. Öğretmen listesinin yayımlandığı sayfada ise herhangi bir rehber öğretmenin istihdam edilmediği anlaşılıyor.

UNICEF’in 2015’te yayımladığı rapora göre Türkiye’de yaşayan çocukların yüzde 33’üne, 11 yaşına gelene kadar zorbalık yapıldığı bildirildi. Ankara Üniversitesi PDR Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pişkin, araştırmalara göre öğrencilerin en az yüzde 10-30’unun zorbalığın çeşitli türlerine sistematik bir şekilde maruz kaldığını ve en iyimser istatistikte bile yaklaşık 2 milyon öğrencinin akran zorbalığına maruz kaldığını gördüklerini söyledi.

"EĞİTİMİN TAMAMLAYICI UNSURU"

Cumhuriyet’e konuşan Psikolojik Danışman Şükrü Güzeler, benzer olayların başka okullarda yaşanmaması için 20 bin okuldaki psikolojik danışman ihtiyacının giderilmesi gerektiğini söyledi. Güzeler, “PDR Hizmetleri eğitimin tamamlayıcı unsurudur. Bakanlık kadro eksikliğini gidermek için ‘görevlendirme’ yöntemine gidiyor. Bu yöntemle atamış olduğu psikolojik danışmanı haftanın 3- 4 günü atandığı okulda hizmet vermesini sağlarken, haftanın 1-2 günü de kadro açığı olan okulda görevli olmasını sağlayarak hizmeti sürdürüyor ya da ilgili ilçede Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) var ise buradaki psikolojik danışmanlarca haftalık ziyaretler şeklinde hizmet sunuluyor. Bu durum kadrolu psikolojik danışmanı olan okulda da niteliğin düşmesine yol açıyor” dedi.