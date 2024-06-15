AKP'nin, Beykoz Belediyesi'ne bıraktığı borcun miktarı belli oldu

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin AKP'den devraldığı Beykoz Belediyesi'nin toplamda 3,5 milyar TL borcu olduğu ortaya çıktı.

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AKP'nin, Beykoz Belediyesi'ne bıraktığı borcun miktarı belli oldu

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından AKP’li yönetimden kalan borç miktarını açıkladı.

Köseler “Şeffaf yerel yönetim anlayışıyla, bir önceki yönetimin mali tablosunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ancak hiç merak etmeyin, Beykoz’da yatırım ve hizmetler artarak devam ediyor. Bu sıkıntıları birlikte aşarak Beykoz’u üretim ve istihdam üssü yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Yapılan hesaba göre Beykoz Belediyesi’nin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle toplam 3 milyar 561 milyon TL borcu bulunuyor.

Belediyenin 21 Aralık 2023 itibariyle borcu ise 1 milyar 523 milyon 154 bin TL idi. Borcun 1 milyar 146 milyon 839 bin lirasını gecikme faizi oluşturdu. Şu an ilçede kişi başına düşen borç miktarı 14 bin 496 TL.

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