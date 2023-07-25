AKP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 Temmuz etkinliklerinde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti.

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AKP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşma yaparken kalp krizi geçiren AKP’li Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren AKP’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren düşerek başını mermer zemine çarptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in düşmeye bağlı beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşma yaparken kalp krizi geçiren Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edilmişti.
 

Eren, bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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