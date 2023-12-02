AKP'li Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 4 aracın karıştığı kazada İslamoğlu ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden nişan törenine giden Tolgahan Topuz (22) idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil iddiaya göre makaslama yaparak Ümit K. yönetimindeki 58 ES 949 kamyonete yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti. 55 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde olan AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) idaresindeki 06 DKU 378 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Onur B.'nin kullandığı 55 AKC 417 plakalı otomobil de karşı şeride geçip kazaya sebep olan araca sol ön kısmından çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Doğukan İslamoğlu ve Tolgahan Topuz ile Ertuğrul S. ve Nuh Ç. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu ile diğer araç sürücüsü Tolgahan Topuz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.