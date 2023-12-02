AKP'li Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

AKP'li Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 4 aracın karıştığı kazada İslamoğlu ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden nişan törenine giden Tolgahan Topuz (22) idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil iddiaya göre makaslama yaparak Ümit K. yönetimindeki 58 ES 949 kamyonete yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti. 55 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde olan AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) idaresindeki 06 DKU 378 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Onur B.'nin kullandığı 55 AKC 417 plakalı otomobil de karşı şeride geçip kazaya sebep olan araca sol ön kısmından çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Doğukan İslamoğlu ve Tolgahan Topuz ile Ertuğrul S. ve Nuh Ç. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu ile diğer araç sürücüsü Tolgahan Topuz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Endişe etmeyin! Yağ lekesini işte çıkarmanın en kolay 5 yolu Endişe etmeyin! Yağ lekesini işte çıkarmanın en kolay 5 yolu
Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı
Ankara'da 3 işletmeye saldırı: Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni tutuklandı Ankara'da 3 işletmeye saldırı: Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı, SGK uzmanı rakam verdi: Daha çok artırılabilir! Asgari ücret zammı için geri sayım başladı, SGK uzmanı rakam verdi
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
CHP'deki görevini devretmişti: Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü