AKP'li belediye, vergi borcuna karşı iki camiyi satıyor

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin vergi ve SGK borçlarına karşılık okulları satma kararı almasının ardından bu kez de AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, vergi borcuna karşılık ilçedeki camileri satma kararı aldı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre; Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin temmuz ayı oturumunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi görüşüldü. Teklifte, belediye ile belediye şirketi Baypaş'ın toplam 90 milyon 817 bin TL’lik vergi borcu olduğu bildirildi.

Bu borca karşılık mülkiyeti belediyeye ait olan iki taşınmazın, Hazine'ye devredileceği ve vergi borcunun silineceği kaydedildi. Ancak, AKP’li belediyenin borcuna karşılık devredeceği iki taşınmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, cami olarak kullanılıyor.

Belediyenin devredeceği 792 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde Ulubatlı Hasan Cami, 4 bin 933 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde ise ilçenin en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Ulu Cami bulunuyor. Camilerin satışı getirilen bu teklif, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerin itirazına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nde geçti.

"HÜLLEYLE BORÇ ÖDENMEZ"

CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Çapık karara "Bu çok yanlış bir uygulama. Borç ödemenin hülle yolu... Bu durumun yaygınlaşmaması için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizdeki tüm belediyeler borçlarını cami vermek suretiyle yaparsa ne olur? Belediye kötü yönetiliyor. Umarım seçimlere kadar belediye binasını da borç karışlığında vermezsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.