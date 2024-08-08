AKP'li Başkan, Zorunlu Bir İhtiyaç Olan Ped Desteğinden Utandı!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ayda bir defa ücretsiz 'Hijyenik Ped' desteği uygulaması başlattı. Destekten faydalanmak isteyen kadınlar, pedlerini Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nden ücretsiz alabilecek. Bilboardlara reklam veren belediye tarafından, “Aylık döngünüze 1 paket hijyenik ped desteği bizden” denildi.

Kampanya başta kadınlar olmak üzere herkes tarafından olumlu karşılanırken AKP'den aksi yönde açıklamalar geldi.

MAHREMİYETE SAYGISIZLIKMIŞ!

AKP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özlem Ünalır, zorunlu bir sağlık ürünü olan ve sağlıklı her kadının ihtiyaç duyduğu hijyenik pedi 'mahremiyet' ile ilişkilendirdi.

AKP'li Özlem Ünalır, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ped desteğini hedef aldı.

Ünalır, ped kampanyasının bilboardlarda duyurulmasına tepki göstererek, ‘mahremiyete saygısızlık’ olduğunu iddia etti.

Ünalır şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir desteğin bilboardlarda reklam yapılması çok anlamsız ve mahremiyete saygısızlıktır. Seçim döneminde tüm şehre mesaj atacak veri elinizde var! Madem bilgilendirmek istiyorsunuz kadınların numarasını filtreleyip mesaj yolu ile bildirmek bu kadar zor olmasa gerek.”

CHP'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Ünalır’ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki alırken, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal'dan açıklama gecikmedi.

Açıklamasında, “Yaşadığımız toplumda kadının biyolojik döngüsüyle ilgili hâkim olan düşünce, reglin ayıp ve gizlenmesi gereken bir durum olduğu yönünde” diyen Yeşildal şöyle devam etti:

“Ancak bu tür geçmişten gelen basmakalıp cinsiyetçi yaklaşımların yavaş yavaş aşılmaya başlandığını düşünüyorum. Kadının regl döneminde ihtiyaç duyduğu pedi bile marketten utana sıkıla alan kadınlarımız var hala. Menstrüasyonu kanama ve hastalık olarak ötekileştiren, saklanacak bir şey olduğu yönündeki duruşlardan kurtulmamız gerekiyor. Sizler utanıp çekinirseniz toplum bunu ayıp bir şey olarak görmeye devam edecek.”