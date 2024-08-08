Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne Silahlı Saldırı

İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen silahlı saldırıya uğradı. Dikmen, silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne Silahlı Saldırı

İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Dikmen, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dikmen'e sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne Silahlı Saldırı - Resim : 1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Dikmen, tedaviye alındı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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