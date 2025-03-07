AKP'li Başkan Tek Başına Köprü Açılışı Yaptı: Gerekçesini Böyle Anlattı

Karabük'ün AKP'li Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, ilçede yapımı tamamlanan köprüyü tek başına açtı. Civa, çılışı tek başına yapmasının gerekçesini, "Geçenlerde park açılışı yaptık, biraz kalabalıktı. Bundan rahatsız olan kesim oldu, bu da sade olsun" sözleriyle anlattı.

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Karabük Eskipazar'da Yeni Mahalle güzergahından gelen yolu köylere bağlayan köprünün inşasını tamamlandı. AKP'li Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, köprüyü ulaşıma açmak için açılış töreni düzenledi. Törene yalnızca kendisinin katılması ise dikkat çekti.

'TEK BAŞIMA AÇMA SEBEBİM...'

Eline aldığı makasla tek başına köprünün kurdelesini kesen Başkan Civa, açılışı tek başına yapmasının gerekçesini de şöyle açıkladı:

"Sevgili hemşehrilerim, göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin ne kadar sorunu varsa, tamamlanmayan işi varsa yapacağız diye söz vermiştik. Ve ilçemiz Yeni Mahalle'den gelip köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışını yapıyoruz. Köprüyü tek başıma açıyorum. Tek başıma açma sebebini de söyleyeyim. Geçenlerde ilçemizde park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan kesim oldu. Paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olsun. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam. Allah'a emanet olun."

Civa, açılışın ardından köprüyü inceledi.

Kaynak: İHA

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