AKP'den Özel'in Cumhurbaşkanı'na Yönelik 'Cahil' Sözlerine Sert Çıkış: 'Siyasi Terbiye Yoksunluğunun Zirvesi!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Cahil' sözüne AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Siyasi terbiye yoksunluğunun zirvesi. Bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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AKP'den Özel'in Cumhurbaşkanı'na Yönelik 'Cahil' Sözlerine Sert Çıkış: 'Siyasi Terbiye Yoksunluğunun Zirvesi!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganı üzerinden partisine yönelttiği eleştirilere ilişkin konuştu. Özel, "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir. Bütün dünyada mücadele eden sendikaların da meslek örgütlerinin de sosyal demokrat siyasi partilerin de sık sık kıllandığı bir şiirdir. Türkiye'de de mücadelenin sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

Özel'in bu sözlerine yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'KENDİSİNE AYNEN İADE EDİYORUZ'

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.

'AHLAKTAN YOKSUN BİR ÇİRKİNLİK'

Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!"

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
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