1 Kişi Ölmüş, İki Kişi Yaralanmıştı... Samsun'daki Feci Tır Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı Kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı. Öte yandan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Samsun'da tır sürücüsü Erdi Öztürk'ün (34) kullandığı hayvan yemi yüklü tır, Kızılırmak Seddesi Bafra Organize Sanayi Sitesi yolunda dün karşı yönden gelen Ercan Yılmaz (60) idaresindeki cam yüklü tırla çarpışmıştı. Yılmaz kazada yaşamını yitirirken, Öztürk ile yanındaki Osman Zeki Y. (26) yaralanmıştı.
Tır sürücüsü Erdi Öztürk, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza anı ise bir otoparkın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
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