AKP'den başkonsoloslukların 'güvenlik' uyarılarına ilişkin ilk açıklama

Ocak ayında Danimarka ve İsveç’teki Kuran yakma eylemleri sonrası artan güvenlik endişeleri nedeniyle İstanbul’da bulunan bazı konsolosluklar kapanırken, ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç gibi ülkeler Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına olası terör eylemlerine karşı uyarıda bulunmuştu.

AKP'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelere ilişkin iktidar cephesinden ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik açıklamasında ''Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.