AKOM'dan 7 kente yağış uyarısı

Marmara ve Ege'yi etkisi altına alan, özellikle İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar bugün itibariyle Batı Karadeniz'e kayıyor. 4 gün daha sürmesi beklenen yağışlar için AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı geldi.

Bu duruma göre, 7 şehir için sarı kodlu uyarı verildi.Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AKOM'DAN YENİ UYARI

Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

SICAKLIKLAR 3-4 DERECE DÜŞECEK

İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.