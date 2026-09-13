AKOM ve Meteoroloji İstanbul'u Peş Peşe Uyardı! Tarih Belli Oldu Kuvvetli Vuracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'da ve Van'ın doğusunda sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da etkili olacak olan gök gürültülü sağanak yağışın yarın da devam edeceği belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL YAĞMURA TESLİM OLACAK

Okulların ilk gününün olması ve yağışlarla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu ihtimali de yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise hava sıcaklıklarının düşeceği belirtildi. AKOM'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgelerine Pazar (Bugün) günü itibari ile Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapacağı, hafta başından beri 28-30 °C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 4-8 °C birden azalarak 25°C civarına gerileyeceği, beraberinde özellikle 14 Eylül Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

İstanbul'a pazartesi günü 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi