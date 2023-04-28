Akit gazetesinin bulunduğu binada büyük yangın: İşte son durum

Küçükçekmece'de Akit Medya Grubu'nun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akit gazetesinin bulunduğu binada büyük yangın: İşte son durum

Yangın dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı.

İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken binan bodrum katındaki yanmanın devam ettiği öğrenildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, binanın üst katlar kontrol altına alınırken yangının çıktığı bodrum katta yanmanın devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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