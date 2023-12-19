'Akıllı' araç Tesla'nın çarpması sonucu ölmüştü: Cezayı etkileyecek görüntüye bakmadan karar verilmiş

Türkiye Komünist Partisi üyesi ressam Hürcan Bulur, 24 Ağustos'ta trafik kazası geçirdi. Bulur, kazadan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler yeterli olmadı ve Bulur yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Batıkent Bulvarı'nda yaşanan kazadan önce evinden alışveriş yapmak için çıkan Bulur'a, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada Özer Sağlamyürek, Tesla marka aracıyla çarptı.

HIZ SINIRI 50, KAZA HIZI 140,96

Bilirkişi raporuna göre, Bulur'un kullandığı yaya geçidinin bulunduğu bulvarda hız sınırı 50 kilometreydi. Raporda, aracın Bulur'a çarptığı sırada hızının 140,96 kilometre hızda olduğu belirlendi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; bilirkişi raporunda, Sağlamyürek'in yaya geçidine geldiğinde yayaların geçiş önceliğini bekleyerek aracını kullanması gerektiği ancak bu kurala uymayıp yayaların geçiş önceliğini beklemediği ve Bulur'un ölümüne sebep olduğu belirtildi.

KAZA ANINDA AYAĞINI GAZDAN ÇEKMEMİŞ

Bilirkişinin yaptığı tespitte, araçta yapılan elektronik incelemelere dayanarak Bulur'a çarpan Sağlamyürek'in, çarpışma anından sonra bile hızını yükseltmeye devam ettiği, çarpışmadan bir süre sonra yavaşladığına dikkat çekildi.

24 Ağustos'taki kazadan hemen sonra tutuklanan Sağlamyürek, 15 Aralık'ta görülen karar duruşmasına kadar tutuklu yargılandı. Davanın 21 Kasım'da görülen ilk celsesinde savunması alınan Sağlamyürek, hızının 70 - 80 kilometre civarında olduğunu ileri sürdü ve pişman olduğunu belirtti. Sağlamyürek ayrıca, Bulur'u yaya geçidinde gördüğünü ancak fren yapmak yerine aracının yönünü değiştirmeye çalıştığını da belirtti.

Ancak davada tanık olarak ifadesine başvurulan Ö.A., kaldırımda yürüdüğü sırada kazanın yaşandığını, sanığın makas atarak çok yüksek hızda ilerlediğini ifade etti.

'HIZLI DEĞİLDİM' SAVUNMASINI ARACIN TEKNİK VERİLERİ ÇÖKERTİYOR

Sağlamyürek'in düşük hızla ilerlediğini iddia ettiği Tesla marka aracın teknik özelliklerinde, 100 kilometre hıza kadar ani frenlerde lastik izi oluşmuyor. Oysa kazanın olduğu yerde, bilirkişi raporuna göre 29 metre lastik izi var. Yani bilirkişi raporu, Sağlamyürek'in ifadesini yalanlıyor.

AVUKATLARIN GÖREVSİZLİK TALEBİNE RET

Davanın ikinci duruşmasının görüldüğü 15 Aralık'ta ise, mahkeme hem kararını verdi hem de Sağlamyürek'i tahliye etti. Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bulur'un avukatları Sağlamyürek'in 'olası kastla öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesini talep etti ve davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEDİ

Karar duruşmasında Bulur'un avukatları, aracın kameraları aracılığıyla hafızasına kaydettiği çarpışma anının görüntülerinin dava dosyasına getirilmesini talep etti. Ancak mahkeme, davanın seyrini etkileyecek görüntülerin dosyaya getirilmesi talebini reddetti.

Sağlamyürek'in Bulur'a çarptığı Tesla markasının Y model olarak bilinen akıllı otomobili, çarpışma önleyici sisteme sahip. Bu sistem devre dışı kaldığında, yani çarpışma gerçekleştiğinde, olaydan 10 dakika öncesinden başlayarak olay anına kadar geçen süreyi hafızasına kaydediyor.

HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYE

Mahkeme ise, Sağlamyürek'in 'taksirle öldürme' suçunu işlediğine hükmederek önce 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun bilinçli taksirle işlendiği gerekçesiyle ceza 1/2 oranında arttırılarak 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Ardından sanık Sağlamyürek'in mahkemeye yansıyan pişmanlığı gerekçesiyle cezada indirim yapıldı. Sağlamyürek, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte tahliye kararı da verdi.

AVUKAT TOPÇU: ACELEYLE KARAR VERİLDİ

Gazete Duvar'a konuşan Bulur'un ailesinin avukatlarından Bilge Topçu, Bulur'un ölümüne neden olan kazada kullanılan aracın kayıt özelliğine dikkati çekerek, "Çarpışma algılandıktan sonra geriye dönük 10 dakikalık yol kamerası kayıtları araç içerisindeki harici belleğe otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu kamera kayıtlarının dosyaya getirilmesi, kayıtların bulunduğu belleğin kopyasının alınması, son biçimlendirme zamanı ve içeriğindeki verilere müdahale edilip edilmediğinin tespit edilmesi yönündeki taleplerimiz gerekçesiz şekilde reddedilerek dosya aceleyle karara çıkarılmış, sanık tahliye edilmiştir" dedi.