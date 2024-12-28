Akıllara Durgunluk Veren Olay: Bursa'da Diş Hekimi Kadın Hastası Tarafından Bıçaklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel bir klinikte diş hekimliği yapan H.N.Ö. yabancı uyruklu bir kadın tarafından bıçaklandı. Diş hekimi hafif şekilde yaralanırken kadın gözaltına alındı.

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Akıllara Durgunluk Veren Olay: Bursa'da Diş Hekimi Kadın Hastası Tarafından Bıçaklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak'taki özel bir klinikte, yabancı uyruklu H.H.Y.Y. (25) isimli kadın hasta ile diş hekimi H.N.Ö. arasında iddiaya göre yüksek sesle konuşup hareket etmesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında kadın, çantasında taşıdığı bıçakla H.N.Ö'yü sağ omzundan bıçakladı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hafif yaralanan diş hekiminin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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