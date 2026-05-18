Akdeniz'de İsrail Baskını! Küresel Sumud Filosu'na Uluslararası Sularda Saldırı Başladı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail savunma kuvvetlerinin saldırısına uğradı .

TELEFONLARINI DENİZE ATTILAR

Kıbrıs Adası açıklarında yaşanan sıcak saatlerde, filoda yer alan teknelerin etrafı iki büyük İsrail savaş gemisi ve çok sayıda hücumbot tarafından sarıldı. İsrail basınında da "müdahalenin resmen başladığı" doğrulanırken, teknelerdeki aktivistler dünyayla iletişimin kesilmemesi için son ana kadar canlı yayın yaptı.

İsrail komandolarının güverteye yaklaşması üzerine aktivistlerin, görüntülerin ve delillerin ele geçirilmesini önlemek amacıyla cep telefonlarını denize atarak ellerini havaya kaldırdığı anlar kameralara yansıdı.

ASKERLER TEKNELERİN GÜVERTESİNE ÇIKTI

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan acil durum açıklamasında, "İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat tamamen koptu" ifadesine yer verilirken, İsrail askerlerinin bazı yardım teknelerine fiziki olarak çıktığı ve kontrolü ele almaya çalıştığı bildirildi.

23'E TEKNEYLE İRTİBAT KOPTU, 100 AKTİVİST ALIKONULDU

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve Gazze'ye 250 deniz mili mesafede filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi.

Yetkililer, hukuk dışı müdahalede bulunulan tekneler arasında "Kaktüs", "Zio Faster", "Holy Blue", "Munki" ve "Sadabad"ın yer aldığını kaydetti.

İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak, aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Aşdod (Usdud) Limanı'na nakledilecekleri belirtildi.

TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı alıkoyduğu Türk vatandaşları arasında Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağcivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytef, Sinan Akılotu, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan bulunuyor.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

Bu operasyon, İsrail ordusunun sivil yardım filosuna yönelik ilk hukuk dışı hamlesi değil. Küresel Sumud Filosu, daha önce de benzer saldırıların hedefi olmuştu:

29 Nisan 2026: Girit Adası açıklarında, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularının hemen yakınında uluslararası hukuk çiğnenerek 177 aktivist alıkonulmuş ve kötü muameleye maruz kalmıştı.

Ağustos 2025: 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti ve insani yardımı taşıyan 40'tan fazla tekne, yine Akdeniz ortasında İsrail ordusunun benzer bir askeri müdahalesiyle engellenmişti.

Akdeniz'deki sıcak çatışma bölgesi ve alıkonulan aktivistlerin durumuna dair gelişmeler Kriz Masası ve uluslararası ajanslar tarafından saniye saniye takip ediliyor.

Kaynak: AA