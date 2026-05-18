Özgür Özel ve Keskin Bayındır İçin Fezleke
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 yeni dokunulmazlık dosyası sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, incelenmek üzere Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
Meclis Başkanlığına sunulan dosyalar arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 ayrı tezkere yer alıyor.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı tarafından ilgili komisyona havale edildi.
BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Söz konusu iki dosya, Meclis bünyesindeki şu aşamalardan geçecek:
- Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da ele alınacak.
- Komisyon, milletvekillerinin savunmalarını ya da dosyadaki iddiaları değerlendirerek bir rapor hazırlayacak.
- Komisyondan çıkacak karara göre fezlekelerin TBMM Genel Kurulu gündemine gelip gelmeyeceği netleşecek.
Kaynak: AA
