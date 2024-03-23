Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 07.56'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın aktardığına göre depremin derinliği 15.92 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-23
Saat:07:56:51 TSİ
Enlem:35.19222 N
Boylam:27.60889 E
Derinlik:15.92 km
Detay:https://t.co/z7am2MPhCb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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