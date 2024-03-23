Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 07.56'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre depremin derinliği 15.92 kilometre olarak ölçüldü.

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