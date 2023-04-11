Akdeniz'de 4.2, Maraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 01.35'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 7,23 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 240 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

MARAŞ 4.0'LA SALLANDI

Yine AFAD'ın verilerine göre saat 01.45'te Maraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez Üssü Dulkadiroğlu olan depremin derinliği ise 7.18 KM olarak kaydedildi.