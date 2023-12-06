Akbelen'de asker şiddetine dair 'soruşturmaya gerek yok' kararı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda devam eden Adalet Nöbeti sırasında yaşanan asker şiddetine dair yapılan suç duyurusu için "soruşturmaya yer olmadığı" kararı verildi. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak'ın 19 Ekim'de yaptığı suç duyurusunu değerlendiren Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, kararında şu ifadelere yer verdi: "Görevinin gereklerine aykırı hareket ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı, bu nedenle ihbar edenin ihbarına konu iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte suç ve suç unsuru içerir herhangi bir eylem bulunmadığından soruşturma olanağının olmadığı ihbar evrakından anlaşılmakla; ihbar dosyasına konu iddialar hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir."

KARARA TEPKİ

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, konuya dair açıklama yapan Toprak, "Olayın yaşandığı 29 Temmuz'da Milas Devlet Hastanesi’nden aldığımız darp raporu ekte olmasına rağmen dikkate alınmamış. Ayrıca videolar ile fotoğrafları da yok sayılmıştı" diye kaydetti.

Ormanın yok edilmesinin doğal yaşamın yok edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Toprak, "Bu anlamda Akbelen direnişi bir yaşam direnişidir. Bildiklerimi her platformda, her daim yüksek sesle ve inatla söylemeye, bilimden, doğadan, insandan, emekten yana tavır sergilemeye ve rantçı, emperyalist, sömürücü şirketlerin ve yandaşlarının karşısında emekçi halkımızın yanında durmaya devam edeceğim" dedi.