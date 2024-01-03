Akbelen haberi yapan gazeteciye örgüt propagandasından soruşturma

Temmuz 2023’te Muğla Milas ilçesinde bulunan Akbelen ormanında YK Enerji tarafından kesim yapılmak istenmesi üzerine başlayan protestoyu haberleştiren Gazete Duvar muhabiri Osman Çaklı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

İhbar üzerine ifadeye çağrılan Çaklı, ‘devlet görevlilerini aşağılamak’ ile itham edilirken, devlet aleyhine propaganda yaptığı iddia edildi. Gazeteci Çaklı, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ifadesinde iddiaya konu paylaşımların haber olduğunu ve herhangi bir örgüt propagandası olmadığını belirtti.

Temmuz 2023’de Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile YK Enerji yetkilileri Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine kömür temini için maden sahasını Akbelen ormanına genişletmek istemişti. İkizköy Çevre Komitesi’nin çağrısıyla, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile pek çok milletvekilinin bölgeye giderek köylülerle dayanışma göstermişti. Türkiye’nin pek çok yerinden Akbelen ormanına gidenler, ormanın yok olmaması için nöbet tutmaya başlamıştı. YK Enerji’nin ruhsat sahası içerisinde yer alan bölgede ağaçları kestirmek istemeyenler darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Pek çok gazeteci gibi Akbelen ormanında yaşanılan gözaltı süreçlerini, madenin şantiye alanını görüntüleyen Osman Çaklı, X hesabından paylaştığı haberler nedeniyle ifadeye çağrıldı.

‘SUÇLAMAYA KONU EDİLECEK SOMUT GEREKÇE YOK’

Karakolda Çaklı’ya belirli periyotlarla Akbelen ormanına gittiği ve ormandaki eylemlerin katılımının artması için propaganda yaptığı iddiasında bulunuldu. Çaklı ifadesinde, paylaşılan fotoğraf ve videoların haber içeriği olduğunu belirterek ortada bir suç olmadığını söyledi. Çaklı, “Haberlerde ne şirket ne de kamu görevlileri hakkında herhangi bir hakaret ya da hedef gösterme yok. Ortada suçlamaya konu edilecek somut bir gerekçe de yok. Şantiyeden ya da Akbelen ormanında kolluğun gözaltı işlemini görüntülemek gazetecilik faaliyetidir” diye konuştu.