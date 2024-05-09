Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonunda çarpışan otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.’nin sürücüsü olduğu 58 ADP 387 plakalı Ford marka otomobil, M.A.’nın kullandığı 38 ACK 771 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ADP 387 plakalı otomobil takla atarken yakıt pompası önünde durdu.

Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yarımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA