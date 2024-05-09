Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon
Kayseri'de okul çevrelerinde 18 yaşından küçük çocuklara sigara satanlara operasyon düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 18 yaşından küçük çocuklara sigara sattığı tespit edilen 4 iş yerine işlem yapıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince okul ve çevrelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; bin 163 şahıs ve 60 araç sorgulanırken, 134 park ve 301 işyeri denetlendi. Denetimlerde 4 iş yerinde yapılan aramalarda 544 paket doldurulmuş tütün, 600 adet boş makaron ve 45 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uygulama çerçevesinde; 1 işyerine tek dal sigara satışı yapmaktan, 18 yaşından küçük şahıslara sigara sattığı tespit edilen 4 işyerine ’Sağlık için Tehlikeli Madde Temini’ suçundan, 1 araca ehliyetsiz araç kullanmak, yüksek ses ile müzik yayını yapmak ve ’dur’ ihtarına uymamaktan, 7 şahsa ’Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesinden gerekli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nce okul çevrelerindeki kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA