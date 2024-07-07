Akaryakıt Dolu Tanker Yan Devrildi: Alev Alev Yandı, Yangın Tarlaya Ulaştı

Adıyaman'da akaryakıt yüklü tanker, yan devrilince alev alev yandı. Tarlaya sıçrayan yangın, uzun süren uğraşların ardından söndürüldü.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrilerek alev alev yandı. Etrafındaki tarlaya sıçrayan yangın Kâhta İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olay sabah saat 07.15 civarında Kâhta-Diyarbakır yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. yönetimdeki 01 ANH 373 plakalı yakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Meydana gelen kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.Yolun kenarına devrilen tankerden araç sürücüsü yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede tankerden çıkan yangın yolun kenarındaki tarlaya sıçradı.

Yanındaki evin camı kırıldı. Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından anız yangınının önüne geçildi. Yangından dolayı bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Kaynak: İHA

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