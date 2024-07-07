Pendik’te Feci Kaza! Otomobil, Otobüs Durağına Daldı

İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen bir vatandaş yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Pendik D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 09.30 sıralarında Ekrem İnci hakimiyetindeki hafif ticari araç şerit değiştirdiği sırada üç otomobile çarptı.

Ekrem İnci'nin, diğer şeritte seyir eden Doğan Tali kontrolündeki araca, ardından Volkan Demir'in kullandığı ticari taksiye ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KT 7541 plakalı araca çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle Doğan Tali kontrolündeki araç, otobüs bekleyen vatandaşların bulunduğu durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen bir vatandaş yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Pendik Trafik kazası
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