AK Partili Şengül Karslı’dan Komisyon Yorumu: 'Bu Rapor Bir Türkiye Uzlaşısıdır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM çatısı altında 5 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yoğun mesaisini tamamlayarak hazırladığı raporu siyasal mutabakatla imza altına aldı. Komisyon çalışmalarının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, sürecin tarihi bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Komisyonun hazırladığı raporun teknik bir metinden öte, devlet aklı ve millet iradesinin ortak sesi olduğunu belirten Karslı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'TÜRKİYE MODELİ İLE TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ'

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak raporunu siyasal mutabakatla neticelendirmiştir. Ortaya konulan irade, tam anlamıyla bir Türkiye Uzlaşısı’dır. Cumhuriyetimizin son yarım asrını meşgul eden terör meselesinin, yerli ve milli bir Türkiye Modeli ile nihayete erdirilmesi noktasında tarihi bir eşikteyiz.”

'BÖLGESEL İSTİKRARIN TEMİNATI'

Sürecin sadece iç politika değil, bölgesel dinamikler açısından da kritik olduğunu vurgulayan AK Partili Karslı, “Ortak akıl ve devlet ciddiyetiyle şekillenen bu süreç, bölgesel istikrar ve güvenliğin teminatı niteliğindedir” değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Şengül Karslı, açıklamasında sürecin siyasi mimarlarına da değinerek şunları kaydetti:

“Bu vizyonu siyasi bir iradeye dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımıza, sürecin önünü açan Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Meclis iradesini güçlü tutan tüm siyasi aktörlere teşekkür ediyorum.”

Raporun önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi