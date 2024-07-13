Ailesiyle Gözaltına Alınmıştı: AKP'li Eski Başkanın Usulsüzlükleri Arasında Yok Yok

AKP’li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun evine dün sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskında Beyoğlu, eşi ve çocukları emniyete götürülerek ifadeleri ayrı ayrı alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan baskında, polis Beyoğlu’nun evinde 1,5 saatlik aramanın ardından birçok suç deliline el koydu.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu, çocukları ve geçtiğimiz ay rüşvet suçundan tahliye edilen yardımcısı Sıddık Aycıl ile banka hesap hareketlerinde yüklü miktarda para bulunan baldızı Deniz Gürdeğir, emniyete götürüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanan Beyoğlu ve ailesi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı ancak soruşturma kapsamında, Beyoğlu ve aile bireylerinin mal varlıklarına suç gelirlerinin aklanması ve suçtan elde edilen gelir olabileceği nedeniyle soruşturma tamamlanıncaya kadar.

BAKANLIĞIN RAPORLARINA GÖRE BİRÇOK USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri’nin raporlarında Hüseyin Beyoğlu’nun Bağlar Belediye Başkanlığını üstlendiği dönemde birçok usulsüz işlem yapıldığı belirlendi.

Beyoğlu’nun usulsüz işlemlerine örnekler ise şöyle oldu:

Belediyeye ait 12 farklı ada ve parselde kayıtlı bulunan imarlı; ifrazlı mali değeri dönüm başına 7-10 milyon lira olan araziler 4’te 1 fiyatına satıldı.

Teknik şartnamesi ihaleye girecek firmaların kriterlerine göre adrese hazırlanan asfalt ihalesi 5 yıl önce 88 milyon 760 bin lira gibi fahiş bir rakamla Berka adlı firmaya verildi. İhalenin gerçek bedelinin ise 30 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

6 Şubat depremi sonrasında ağır yıkım yaşayan Cezaevi ile Direkhane mevkiinde deprem sonrası yerel seçim öncesi kaçak, ruhsat dışı, imar yönetmeliğine aykırı yapılaşmalara göz yumularak imar kirliliğine neden olmak, görevi kötüye kullandığı tespit edildi.

Hüseyin Beyoğlu’nun AKP 26 ve 27. Dönem milletvekili olan işadamı Ebubekir Bal’a ait Bağcılar Mahallesindeki imarlı arsanın konut ve ticari imarının artırılması karşılığında bir kamu bankasının içinde bulunduğu 3 katlı plazanın yüzde 50’ sine ortak olduğu ortaya çıktı. Plazanın yarısının tapusu değerinin çok altında bir rakama Beyoğlu’nun kızının üzerine yapıldı.