İzmir'de 2 Kişinin Öldüğü Faciada İlk Tespitler: 'İzolasyon Hatası Belirlendi'

İzmir'de dün etkili olan sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Öktemay ve Deniz'in ölümü sonrası ihmal iddiaları gündeme geldi.

EMO'DAN İLK TESPİTLER

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi yazılı açıklama yaparak teknik heyetinin ilk tespitlerini paylaştı. Alsancak'ta yaşanan facia, elektrik şebekesinde su taşkınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, “Özelleştirme sonrası ilimizdeki elektrik şebekesini devralan GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, bölgeyi yeraltı kablolarını bir süre yer üstüne taşıyarak enerjilendirebildi. O dönem trafo merkezleriyle dağıtım panoları, dağıtım panoları ile binalar arasındaki besleme kablolarına yapılan ekler incelenmelidir. Bölgede acilen varsa uygun olmayan kabloların değiştirilmesi ve taşkında hasar alan trafo merkezleri ile dağıtım panoların yenilenmesi için çalışma başlatılmalıdır” denildi.

FACİANIN SEBEBİ: İZOLASYON HATASI

Olay sonrası sahaya giden EMO İzmir Şubesi`nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendi. Açıklamada, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) acilen bölgedeki eksikleri tespit etmek ve gidermek için göreve çağrıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem