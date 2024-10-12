Ailesini Katleden Cani Babanın Kuzeni Konuştu: 'Abdestinde, Namazında, Niyazındaydı'

Gaziantep'te, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11 yaşındaki kızı Medine ve 6 yaşındaki kızı Edanur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, olayla ilgili konuştu.

'BİR BUÇUK SENEDİR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU'

Ahmet Demir'in yaklaşık bir buçuk senedir psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen kuzen Mehmet Buruk, “Kendisi berberdir. Psikolojik tedaviden sonra ilaç kullanıyordu. İlaçlarını da herhalde son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur. Biz de son zamanlarda Ahmet'in sıkıntısının olduğunu biliyorduk. İlaçları düzgün kullanmadığı zaman herhalde cinnet geçirmiş olması lazım ki dört çocuğunu, eşini ve kendisinin hayatına son vermiş” dedi.

‘ABDESTİNDE, NAMAZINDA, NİYAZINDAYDI’

Ahmet Demir'in böyle bir olayı gerçekleştirmesini asla beklemediklerini ifade eden Buruk, “Ahmet'in aile içinde herhangi bir tartışması yoktu, bir sorunu yoktu. Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hayatla barışık bir insandı. Abdestinde, namazında, niyazında bir insandı. Kimseye borcu yoktu. Maddi anlamda hem kendisinin hem de ailesinin durumu iyi” diye konuştu.

Kaynak: İHA