Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı.

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Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki yönetmelikte yer alan, denetimlerde tespit edilen aksaklıklar nedeniyle ihtar puanı verilen ve bu puanları belli miktara ulaşan aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedildiği düzenlemede, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran 2022 tarihli ve E.2022/43-K.2022/81 sayılı kararı gereğince değişikliğe gidildi.

DİSİPLİN KURALLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

İhtar puanı verilmesi uygulamasının kaldırıldığı yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi.

Buna göre, aile hekimlerinin disiplin işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.

Kaynak: AA

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