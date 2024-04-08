Aile Bakanlığı seçimden 2 gün önce ihale etmiş: 23 araca 29.5 milyon lira

Yerel seçimlerden 2 gün önce araç kiralamak için ihale düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 23 aracın kiralanması için 29.5 milyon liraya anlaştığı öğrenildi.

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Aile Bakanlığı seçimden 2 gün önce ihale etmiş: 23 araca 29.5 milyon lira

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın seçimden 2 gün önce biri makam aracı olmak üzere 23 aracın kiralanması için ihale düzenlediği ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yabancı menşeli yeni makam aracının 2023 model ve 2900 cc. Koruma olarak da 5 adet 1986 cc yabancı menşeli araç tercih edildi. Ayrıca 17 adet sedan araç da 15 aylığına kiralandı.

Araçların kiralandığı şirketin sahibi Mehmet Kaya, 2018 seçimlerinde AK Parti’den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.

15 AYLIK 29 MİLYON LİRA

Araçların kiralanmasına ilişkin sözleşme 29 Mart’ta ve yerel seçimlerden iki gün önce imzalandı. Bakanlık bir makam, 5 koruma aracının yanı sıra 17 adet sedan otodan oluşan 23 aracın 15 aylık kirası olarak 29 milyon 425 bin 607 TL ödedi.

Mahinur Göktaş bir süre, selefi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan kalan kırmızı renkli yerli üretim Togg marka makam aracını kullandı.

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yerel Seçimleri İhale
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