Ahu Tuğba'nın Cenazesi, Türkiye'ye Getirildi! Cenaze Programı Belli Oldu

Türk sinemasının 1980'li yıllardaki yıldızlarından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce ABD'ye yerleşti. Kızının polis olup Miami'de çalışmaya başlamasıyla Türkiye'ye dönmeyen Tuğba, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti.

Anjelik Calvin, annesinin cenazesinin İstanbul'da defnedilmesini istedi. Cenazenin İstanbul'a nakli konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Miami Başkonsolosluğu devreye girdi. Cenazenin uçakla nakil ücretini ise Celal Kalyoncu üstlendi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra Miami - İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul Havaalanına indi.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden annesinin otopsi işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, resmi prosedürlerle uğraştıklarını ve kendisinin de pasaportunu yenilemesi gerektiği için cenazenin Türkiye'ye getirilmesindeki işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.

Ahu Tuğba için yarın Atlas Sineması'nda bir veda töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek

Kaynak: DHA