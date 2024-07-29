Ahşap Ev Alev Topuna Döndü: Anne ve Kızını Komşuları Kurtardı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi, evde yaşayan Fatma Yıldız (86) ve kızı A.Y., komşusu tarafından kurtarıldı.

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Ahşap Ev Alev Topuna Döndü: Anne ve Kızını Komşuları Kurtardı

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Çerde köyünde çıktı. Fatma Yıldız'ın kızıyla yaşadığı 2 katlı ahşap evin bacasından çıkan yangın, evin tamamına sıçradı. Yangını gören yan binadaki komşuları Şenol Yıldız, eve girerek Fatma Yıldız ile kızı A.Y.'yi dışarıya çıkardı.

Ahşap Ev Alev Topuna Döndü: Anne ve Kızını Komşuları Kurtardı - Resim : 1
Anne ile kızı yara almadan kurtulurken, evin altındaki ahırda bulunan büyükbaş da köylüler tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi ile köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekipler ve köyde yaşayanların müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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