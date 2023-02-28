Ahmet Ercan serbest bırakıldı

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bir tweet’i nedeniyle gözaltına alındı.

Malatya başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremleriye ilgili “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” yolundaki paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ercan, bu ve benzer iki paylaşımını tepkilerin ardından silmişti.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ercan'ın yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.