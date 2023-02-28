Kobani davası ertelendi

HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Kobane Davası 15-16-17 Mart’a ertelendi. Savcının mütalaasını bu tarihlerde vermesi bekleniyor.

Kobani davası ertelendi

Aralarında HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile önceki dönem MYK üyeleri ve mevcut yöneticilerinin yargılandığı Kobani Davası’nın deprem nedeniyle ertelenen duruşması Ankara’daki Sincan Cezaevi Kampusu duruşma salonunda görüldü.

HDP’li siyasetçilerin avukatlarının birçoğu deprem bölgesinde olmaları sebebiyle mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, duruşmaya katılan az sayıdaki avukat, duruşmanın deprem sebebiyle Nisan ayına ertelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 15-16-17 Mart’ta yapılmasına karar verdi.

SAVCI MÜTALAA SUNACAK

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, savcının esasa ilişkin mütalaasını vermesine karar vermişti. Bugün görülen duruşmada heyet, depremin etkilerinin devam etmesi sebebiyle mütalaanın bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Tutuklu siyasetçilerin tahliye talepleri ise reddedildi.

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