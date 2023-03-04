Ahmet Ercan, deprem konusunda en güvenli evleri açıkladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı. Ercan, "Depreme karşı en güvenli evler, temeli anakayaya oturan, altı taş, üzeri ağaç çatkılı, sağlıklı Safranbolu yaşam evleridir" dedi.

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Ahmet Ercan, deprem konusunda en güvenli evleri açıkladı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olurken, büyük hasara yol açtı.

Depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Depreme karşı en güvenli evler, temeli anakayaya oturan, altı taş, üzeri ağaç çatkılı, sağlıklı Safranbolu yaşam evleridir. Karabük Safranbolu'da hiç bir ev depremde yıkılmamıştır."

"İŞİNİZİ TERK ETMEYİN"

Öte yandan Ercan, "Deprem bakımından Türkiyemiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi öncesine göre daha güvenlidir. Deprem bölgesinde bulunduğunuz kentleri, işyerlerinizi, işinizi terk etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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