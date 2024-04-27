'Beyaz Futbol'da bir ayrılık daha: 'Rasim Ozan Kütahyalı'yı sevmiyorum' diyerek duyurdu

Beyaz TV’de 12 yıldır futbolseverlerle buluşan Beyaz Futbol programı, yeni sezonda ekranlarda olmama tehlikesiyle karşı karşıya

Programın en önemli yorumcularından Sinan Engin, "yoruldum artık" diyerek programdan ayrılacağını duyurdu. Sinan Engin'in ardından bir veda açıklaması da Ahmet Çakar'dan geldi.

Çakar, YouTube'da yayınlanan 'The Football' programına konuk olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz."

Çakar ayrıca televizyona bir sene ara vermeyi düşündüğünü ve Çanakkale'de organik tarım yapacağını da sözlerine ekledi.

Beyaz Futbol'un yeni sezonda olup olmayacağı ve programın kalan yorumcularının kimler olacağı ise henüz bilinmiyor.