Ağrı’da Deprem Tatbikatı ve Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirildi

Tatbikatlar ve bilgilendirme faaliyetleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğretmenler, okul idarecileri ve uzman ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilere, deprem anında panik yapmadan güvenli alanlara yönelmeleri ve acil durum prosedürlerine uymaları konusunda uygulamalı eğitim verildi.

OKULLARDA BİLİNÇLENDİRME SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, deprem bilincinin artırılması ve öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Kökrek, "Deprem Haftası kapsamında, tüm okullarımızda öğrencilerimize yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledik. Afet anında doğru hareket etme, tahliye yöntemleri ve afet sonrası alınması gereken önlemler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladık. Ayrıca tatbikatlarla öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağladık" dedi.

Deprem bilincinin yanı sıra yangın güvenliği konusunda da tedbirlerin alındığını vurgulayan Kökrek, okul binalarının yangın güvenliği açısından denetlendiğini ifade etti.

Kökrek, "Okullarımızda yangın güvenliği önlemlerini gözden geçiriyoruz. Yangın söndürme cihazlarının durumu, acil çıkış kapıları ve tahliye planları gibi konuları denetliyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin hem deprem hem de yangın gibi olası afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: İHA