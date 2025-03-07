84 Yaşındaki Adam Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde yaşandı. Sami Karakaya (84), henüz öğrenilemeyen bir nedenle 5. katta oturduğu ikametin balkonundan bahçe zeminine düştü.

Yaşlı adamın düştüğünü fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sami Karakaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Karakaya'nın cenazesi, otopsiye sevk edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA