Ağrı Dağı'nda Tipide Kaybolan 2 Kişiden Acı Haber

Ağrı Dağı'nda, tipide kaybolan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Ağrı Dağı'nda Tipide Kaybolan 2 Kişiden Acı Haber

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti. Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA

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