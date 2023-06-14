Hrant Dink cinayeti davası ertelendi!

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10 sanık hakkında açılan yeni davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma 20 Eylül'e ertelendi.

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Hrant Dink cinayeti davası ertelendi!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 10 sanık hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘Kasten öldürme’ suçlardan yeni bir dava açıldı.

Bugün saat 10.00’da İstanbul Çağlayan 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Duruşma 20 Eylül'e ertelendi.

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