Yolsuzluk iddiaları araştırmaya giden gazeteciye hapis cezası: Kamera silah olarak değerlendirildi

Van Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yolsuzluk iddialarını sorgulamak için gittikleri haber sırasında saldırıya uğrayan gazetecilerin ve saldırganların yargılandığı davada gazeteci İdris Yılmaz’a 'kasten yaralama' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

MÜTEAAHHİT VE YAKINLARI SALDIRDI

MLSA'da yer alan habere göre, 14 Ekim 2017'de Erciş Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan sahil yolu projesini haber yapmak isteyen gazeteciler İdris Yılmaz ve Erhan Akbaş müteahhit Şahin Yağar ve yakınları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda, gazetecilerin ekipmanı kırıldı.

Olay sonrası açılan davada saldırgan Şahir Yağar 'hakaret' ile, gazetecilerden Yılmaz ise 'basit yaralama ve mala zarar verme' ile suçlandı. Kararını açıklayan mahkeme, olay sırasında darbedilen gazeteci Yılmaz’a 'kasten yaralama' iddiasıyla 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

KAMERA, 'SİLAH' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Kararda şöyle denildi:

“Sanığın eylemini olay yerinde ele geçirilen ve 5237 sayılı TCK’nın 6/1-f-4 maddesi gereğince silahtan sayılan kamera gerçekleştirildiğinden sanığa verilen cezada gereğince yarı oranında artırım yapılması.”

Gazeteci Erhan Akbaş, davacı olarak katıldığı için hakkında herhangi bir karar verilmedi.