Afyon'da 4 Köy Evi Yandı

Olay, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyuva köyünde Tevfik S., İsmail S., Sabahattin S. ve Hasan S.’ye ait evlerde elektriksel bir sorundan dolayı çıkan yangında 2 ev tamamen yanarken 2 ev ise kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını gören çevredeki köy sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Durumu öğrenen ekipler kısa süre içerisinde olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 5 saatlik bir müdahale sonrası söndürüldü.

Olay sonrası beraberinde jandarma ekipleri ile köye giden Kaymakam Eser ise incelemelerde bulunarak olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA