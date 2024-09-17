Afyon'da 4 Köy Evi Yandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde elektriksel bir sorun nedeniyle çıkan yangında 4 ev zarar gördü. Kaymakam İzzet Cem Eser, yangının söndürülmesinin ardından köyde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

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Afyon'da 4 Köy Evi Yandı

Olay, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyuva köyünde Tevfik S., İsmail S., Sabahattin S. ve Hasan S.’ye ait evlerde elektriksel bir sorundan dolayı çıkan yangında 2 ev tamamen yanarken 2 ev ise kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını gören çevredeki köy sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Durumu öğrenen ekipler kısa süre içerisinde olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 5 saatlik bir müdahale sonrası söndürüldü.

Olay sonrası beraberinde jandarma ekipleri ile köye giden Kaymakam Eser ise incelemelerde bulunarak olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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