Dünyanın gündemine oturan o fotoğrafı anlattı: 'Çekmemiş olsaydık keşke'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 depremin yarattığı büyük yıkımda, enkaz altında yaşamını yitiren kızının elini tutan Mesut Hançer'in fotoğrafı ise Türkiye ve dünyada gündem oldu.

"HİÇ BU FOTOĞRAFI ÇEKMEMİŞ OLSAYDIK"

Fotoğrafı çeken AFP fotomuhabiri Adem Altan, NTV'ye yaptığı açıklamalarda, o anlarda neler yaşandığını anlattı.

Altan şunları söyledi:

"Orada oturuyordu. Etrafında da diğer insanlar yakınlarını kurtarmaya çalışıyordu. Fotoğraf çeke çeke ilerliyordum. Niye oturuyor diye baktım, biraz dikkat edince birinin elini tuttuğunu gördüm. Birkaç fotoğraf çektim, sonra bana seslendi; 'Çek, çek, çocuğumun resmini çek'. Sonra elini bıraktı, bana gösterdi çocuğum burada yatıyor der gibi. Kızının ismini sordum. 'Kızım Irmak' dedi. Daha fazla da konuşamadı çünkü gerçekten büyük bir acı vardı orada.

Oradan ayrılmadı. Ben fotoğrafı çekerken çok üzüldüm, gözlerim doldu ama işimizi de yapmak zorundaydık. Çok acı bir tabloydu gerçekten. Hiç bu fotoğrafı çekmemiş olsaydık keşke."