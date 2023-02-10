Ankara'da su sayacı okuma işlemi durduruldu: Personeller afet bölgesinde görev yapıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Türkiye kayıpları nedeniyle yas tutarken depremin yaralarını sarmak için tüm yurt tek yürek oldu.

PERSONELLER AFET BÖLGESİNDE: SAYAÇ OKUMA İŞLEMİ DURDURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ sayaç okuma personelinin gönüllü olarak deprem bölgesinde görevlendirildiği için sayaç okuma işlemlerinin zorunlu olarak durdurulduğunu duyurdu. Duyuruda, Şubat ayı faturaları ocak ayı tüketimlerine göre alınacağı belirtildi.



Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm birimleri ve ekipleriyle teyakkuza geçen ABB, bugün sosyal medya hesapları üzerinden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) personelinin deprem bölgesinde çalışması nedeniyle başkentte su sayaç okuma işlemlerinin zorunlu olarak durdurulduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama, şöyle:

“ASKİ sayaç okuma personelimiz gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Bu nedenle sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durdurulmuştur.

Şubat ayı su faturaları ocak ayı tüketimlerine göre alınacaktır. Sürecin normale dönmesi ile birlikte ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecektir.”