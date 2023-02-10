Özbek kurtarma ekipleri, 13 kişiyi enkaz altından kurtardı

Özbekistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 13 kişiyi sağ çıkardı.

Özbek kurtarma ekipleri, 13 kişiyi enkaz altından kurtardı

Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı kurtarma ekiplerinin, Hatay'ın Ovakent ve Cumapazarı kasabalarındaki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar ekiplerin enkaz altında kalan 13 kişiyi kurtardığı, 64 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan ülkedeki camilerde, depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazı öncesi dualar edildi. Ölenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 171 Özbek kurtarma ve sağlık görevlisi görev yapıyor.​​​​​​​

Kaynak: AA

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