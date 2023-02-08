Türkiye'yi arka arkaya vuran iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar yardım çığlıkları atmaya başladı. Birçok enkaza halen ulaşılamadığı bilgisi verilirken, AFAD'ın yetersiz kaldığı eleştirileri yapıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan da bugünkü köşesinde "AFAD neden her yere yetişemedi?" diye sordu.

Pehlivan AFAD'ın sitesinde yer alan “Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası 17 Ağustos 1999 Marmara depremidir. Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.” satırlarına yer verirken, "Madem öyle, şu sorular onlarca saattir zihnimizde asılı: AFAD neden her yere yetişemedi?" diye sordu.

TAŞCIER'İN BASIN TOPLANTISI

Pehlivan, "Yanıtını bulmak için bir basın toplantısının videosunu izliyorum." diyerek 1 ay kadar önce CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in Sayıştay’ın AFAD’a dair hazırladığı denetim raporlarından bölümler okuduğu toplantıda değindiklerini aktardı. Pehlivan, Taşcıer'in aktardıklarını kontrol etmek için Sayıştay raporlarını incelediğini söyleyerek şunları aktardı:

Sayıştay 2012 raporunda AFAD için şu tespiti yapıyor: “İnsani yardım faaliyetlerinin ve harcamalarının herhangi bir esas ve usul takip edilmeksizin yürütüldüğü tespit edilmiştir.”

2013 ve 2014 raporlarında, “Kamu zararı iddialarına ilişkin hususlara yargılamaya esas raporda yer verilecektir” deniliyor. Ancak o kamu zararlarına dair herhangi bir yasal süreç başlatıldı mı, muamma olarak kalıyor.

Sayıştay, AFAD’ın il özel idarelerine ve belediyelere gönderdiği paralara da dikkat çekiyor. Buna göre; 2015 yılında 210 milyon 742 bin 785 TL, 2016 yılında 119 milyon 716 bin TL ve 2017 yılında 328 milyon 449 bin 650 TL olmak üzere toplamda 658 milyon 908 bin 435 TL’nin aktarıldığı tespit ediliyor. Vahim olan ise AFAD’ın il özel idarelerine ve belediyelere aktardığı kaynakların bu kurumlarca nerelere harcandığının takibinin yapılmadığı Sayıştay tarafından tespit ediliyor. Enflasyon artışını eklediğinizde o tutarın bugünkü değerinin ise 2.6 milyar TL’nin üzerinde olduğu hesaplanıyor.

İşte tam da burada CHP’li Gamze Taşcıer’e kulak veriyorum. Çok çarpıcı bir soru soruyor:

“AFAD’ın bir belediyeye afet için gönderdiği paranın bir kısmının konser için harcandığı doğru mudur?”

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